“Cuantas más semanas pasen… más riesgo habrá”

El microbiólogo Pere-Joan Cardona asevera que eso puede pasar en cualquier persona que haya sido inmunizada, y no solo por el mero hecho de haber recibido tan solo la primera dosis. “El problema de la primera dosis es que no se generan unos niveles de anticuerpos suficientemente elevados y, por tanto, la capacidad de neutralizar al virus no es tan importante como si tienes dos dosis” . Entonces, lo que puede suceder en el caso de que un vacunado se infecte es que le de “un poco de campo al virus para que se reproduzca”, explica.

Un estudio publicado en diciembre en la revista ‘The New England Journal of Medicine’, explica el caso de un hombre inmunodeprimido (las personas inmunodeprimidas suelen eliminar eficazmente la infección por SARS-CoV-2) en cuyo organismo el virus siguió mutando a un ritmo especialmente rápido.

La vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Carmen Martín Alonso, advierte que, aunque no tiene porque afectar que se retrase hasta seis semanas esa segunda inyección, “los retrasos no son recomendables”. Hay que tener en cuenta, según explica a 20minutos que, cuanto más tiempo pase, más anticuerpos se van perdiendo y, por tanto, más vulnerable se es ante el virus. “Cuantas más semanas se dejen pasar más riesgo habrá”, añade.

Para la de Oxford y AstraZeneca, no obstante, sí que se contempló en los estudios esa ampliación del plazo entre dosis. De hecho, descubrieron que incluso la inoculación de la segunda dosis a los dos o tres meses desde la primera provocaba una mejor repuesta inmun e; aunque las evidencias no son concluyentes, pues se realizaron con un grupo de personas demasiado pequeño.

