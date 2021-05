Cuántas dominadas en barra deberías hacer al día para adelgazar

Por otro lado, no hay que obsesionarse con hacer un solo ejercicio todos los días. Bien es cierto que las dominadas pueden ayudar a tonificar diferentes zonas del tren superior, pero no conviene hacerlas todos los días, sino que es recomendable hacerlas solamente dos o tres días por semana. Los músculos deben descansar y recuperar antes de otra sesión de entrenamiento.

