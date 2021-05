Cuánta cantidad de fruta y verdura se debe consumir al día para reducir la ansiedad y el estrés

La investigación señala que solo una de cada dos personas come las dos raciones de fruta recomendadas al día y menos de una de cada 10 come las cinco raciones de verdura recomendadas cada día. Por tanto, estas son las recomendaciones a la hora de añadir frutas y verduras a la dieta.

Concretamente, la investigación ha sido elaborada por la Universidad Edith Cowan de Australia y publicada en la revista científica Clinical Nutrition, donde se relacionó la ingesta de fruta y verdura con los niveles de estrés de más de 8.600 australianos de entre 25 y 91 años que participaban en el estudio Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle del Baker Heart and Diabetes Institute, según recoge Infosalus.

