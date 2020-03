‘Cuando una persona se queda sin herramientas empieza a trabajar con las patas’

¡Fuerteeeee! Ay, Jesús, María y José… Recuerdan que tras el baile virtual que ofrecieron los hermanos Sandoval el viernes Yedgar subió un “post” y en el mismo se formó una guerra de comentarios entre Yedgar Carolina y la señora Dezdy. ¡Ajá!

Recuerden que medio Panamá repudió un fuerte comentario que hizo Dezdy, uno en donde se burlaba de Yedgar porque habría sido violado de pequeñito. ¡Humm!

Bueno, esto siguió. Dezdy hizo sus disculpas públicas y se comunicó por celular con Yedgar. Y este último le aceptó las disculpas. ¡Ajá!

Y es que Yedgar piensa que cuando una persona se está quedando sin herramientas para trabajar empieza a trabajar con las “patas”. ¡Ay, madre! “Eso fue lo que me demostró. Es que ese tipo de errores no van dentro de algo normal. Y él me pudo haber respondido con otra vulgaridad, pero no con semejante cosa, que es lo que no me cabe en la cabeza”, explicó el “influencer”.

Yedgar nos contó que habló muy calmado con Dezdy, porque no quería entrar mucho en la discusión del tema. “Le acepté sus disculpa porque eso era lo que él quería. Muy antiprofesional sería decirle que yo le aceptaba las disculpas, porque yo quedaba mal”, dijo.

Aclaró que no las aceptó de manera hipócrita, es más, confiesa que las aceptó porque somos humanos y erramos. “Pero ese tipo de errores salen caros, te pueden salir muy caros. Yo acepté por educación, pero eso no se olvida nunca”, explicó.

Él no quiere darle tanto protagonismo a esto, pero está claro que hay indirectas por parte de Dezdy en redes sociales. “La gente me etiquetó como que no le importa lo que la gente le esté comentando, que lo estén dejando de seguir y más. No le voy a responder nada de eso. Él sabrá lo que hace y cómo lo hace, y con quién lo hace”, comentó.

Muy agradecido

Está muy agradecido porque la gente lo apoyó mucho. “No tanto que me han apoyado a mí, sino que entiendo que hay gente que tiene buen corazón, porque hay gente que no comparte mi contenido, pero decían que eso estaba malo. Y eso me demuestra que en redes sociales hay gente con un buen corazón”, dijo.