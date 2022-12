cuando te levantas a las 2am para poner una lavadora… o enchufar tu secador en el hipermercado

Uno de ellos, Ivan, un hombre de 32 años, se unió a la defensa territorial el 24 de febrero. Estuvo a punto de morir cuando los rusos registraron su casa pero le salvó que no encontraron su arma y su documento militar escondido entre los libros. Ahora ayuda a mantener el orden en la ciudad, y apoya que se celebre la Navidad por el bien que le hace a los niños. “Los rusos quieren que nos deprimamos pero no vamos a tumbarnos aquí y morir. Seguimos viviendo. Las fiestas son importantes cómo un símbolo de la vida y una lucha que continúa ”, comenta Ivan.

Aleksandr, un chico de 18 años y el visitante más asiduo de uno de estos “puntos de invencibilidad”, comenta que normalmente hay mucha más gente pero hoy es el día más tranquilo. Es refugiado de Lysychansk, una ciudad del Donbás temporalmente ocupada por rusos. “ No teníamos muchas opciones. Mis padres siempre han apoyado a Ucrania ”, comenta. Junto a su hermano menor, Grygoriy de 11 años, investiga en el mapa “Deep State” cuántos kilómetros quedan hasta la liberación de su ciudad. Para él no es un simple interés. El chico trabaja para un proyecto que está destinado para crear un mapa de las líneas del frente y las batallas actuales. Recopilan vídeos con las llegadas y las batallas de las redes, y hallan pequeños detalles que les permiten localizar el lugar. Los periodistas de guerra internacionales y los voluntarios que usan el mapa no saben que en este proyecto están trabajando chicos de 18 y 11 años de un “punto de invencibilidad” que simplemente quieren volver a su casa.

La vida real en la capital, sin embargo, supera cualquier vídeo gracioso subido a las redes sociales. Ver a una mujer con el pelo mojado y un secador de pelo en el único hipermercado en el que funcionan los generadores ya no sorprende a nadie. Los ucranianos bromean con la situación en que se encuentran pero la realidad es que vivir a oscuras no es nada fácil. Sobre todo, en las épocas de Navidad que están asociadas con las luces, el símbolo de la salvación y esperanza.

