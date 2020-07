Cuando Sherlock escapó del control de Conan Doyle y amplió su universo

Estas novelas, de las que ahora se publican en este único volumen titulado Archivos secretos de Sherlock Holmes (que incluyen las historias La hija del usurero, La Kodak traidora, El enigma de la casa de juegos y El vestido de la reina ) son buena prueba de esta segunda vida de Holmes que tuvieron un éxito arrollador en Alemania y Rusia . Además, aparecen con ilustraciones originales de Alfred Roloff. La editorial Lutz, que tenía los derechos de Sherlock Holmes en Alemania, sabía de estas ediciones y hay constancia de que en la décimo primera entrega solicitan formalmente que no usen el nombre del detective en los títulos, con los que los siguientes aparece bajo el calificativo de las aventuras de “el detective más famoso del mundo”. Parece que no se necesitaba especificar más.

Sus redescubridores españoles son la editorial Funambulista y el escritor, filólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, David Felipe Arranz , y creen que tienen la respuesta a tal enigma. “Los encontré de manera fortuita en 2012, en la librería Shakespeare & Co, a orillas de Sena”, rememora “sin fecha de edición ni autor, pero en buen estado. Los compré, los traje y años después hablé con el editor de Funambulista, Max Lacurz, sobre editarlos. Él me planteó el reto: editarlos como anónimos, pero lanzar una hipótesis sobre su autoría”.

Efectivamente, este Holmes no salió de la mente de Arthur Conan Doyle , padre del más famoso detective de la literatura. Fue parte de unas historias anónimas llamadas El detective Sherlock Holmes y sus más famosas aventuras, una serie de aventuras que salieron publicadas en Alemania entre 1907 y junio de 1911 y llegaron a las 230 entregas con gran éxito. Además, llevan otro misterio incluido: ¿quién escribió estas historias si no fue Conan Doyle?

