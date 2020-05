¿Cuándo se recomienda congelar el pescado para prevenir el ‘anisakis’?

Algunos pescados no necesitan congelación, como las anchoas o el bacalao salado, ya que contienen un nivel de salinidad suficiente como para eliminar el anisakis . Los pescados de agua dulce o de piscifactoría como las truchas o las carpas tampoco suponen un riesgo si no se congelan. Al igual que las ostras, mejillones, almejas, coquinas u otros moluscos bivalvos.

Anisakis, ¿cuándo es necesario congelar el pescado? Se recomienda congelar durante al menos 5 días y a una temperatura de -20º C. Pero no siempre hay que congelar el pescado. Aclaramos tus dudas sobre este parásito https://t.co/fAsAlqt9if pic.twitter.com/eZb5deSZ3U

