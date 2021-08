“Cuando se quiso dar cuenta le llegaba por las rodillas”

Por eso, los Guardacostas recomiendan mantenerse en la parte más seca de la playa, no en la que ha quedado al descubierto al bajar la marea. Pero, si cae en el lodo lo mejor es repartir su peso lo máximo posible y pedir ayuda a personal cualificado , no a amigos o familiares que pueden quedar atrapados también.

