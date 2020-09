¿cuándo se desarrolló la primera vacuna? ¿Cuáles han sido los grandes hitos de salud pública?

La temible gripe de 1918, mal llamada española, apareció en un contexto marcado por la Primera Guerra Mundial y por el escaso conocimiento sobre los virus, los métodos para tratar infecciones y los inexistentes sistemas de alerta sanitaria. De hecho, no fue hasta la década de 1930 cuando se consiguió aislar el virus de la influenza en el ser humano , “comprobando así que es causada por un virus y no por una bacteria”, tal y como destacan en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

