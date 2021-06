Cuando saber no es suficiente: vacunas opacas

Ahora ya queda claro por qué tantos funcionarios, fuera del criterio de priorización, fueron vacunas en abril, mientras miles de adultos mayores 60 esperaban en la periferia y en el interior. Y en mayo, el torpe debut en redes de la vacunación “VIP” en la Asamblea Nacional. Tiene tan normalizado su privilegio de casta, que el comunicado defensivo en redes sociales, palabras más, palabras menos argumentaba: “songo le dio a borondongo y borondongo le dio a Bernabé…” ¿Si el Órgano Judicial y el Ministerio Publicó ya se vacunaron, por qué nosotros no? A lo que el MINSA respondió: “ni sí, ni no, sino todo contrario”. Y qué es peor: ¿un Ministro de Salud que no sabía o uno que sí?

La fila de dominós fue cayendo. Las opacas decisiones de a quién sí y a quién no le tocaba vacuna, obviamente ya tenían cariz político. Y si había duda, el martes 8 de junio en su charla de los martes (conferencia de prensa no es, que quede claro) el Ministro de Salud dijo que la última palabra y la decisión de a quiénes se vacuna las toma el presidente. Sabíamos también la subordinación estilo militar, pero ¿tanta? ¿de verdad? Quedó claro para todos: el criterio de la complacencia política, las palabras vacías y la falta de rendición de cuentas es el que priva por encima del criterio científico. Aviso parroquial: se busca una Ángela Merkel criolla.

You May Also Like