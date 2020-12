¿Cuándo recibirás una vacuna contra el covid-19? Lo que puedes esperar

No hay mucha información sobre las otras vacunas, pero AstraZeneca, después de dos casos delicados, dijo que no ha registrado efectos secundarios graves entre sus voluntarios. La FDA y las empresas tendrán amplios sistemas para informar efectos secundarios.

Este grupo aún no se ha establecido. Sin embargo, la segunda etapa podría incluir maestros y personal de escuelas y otros trabajadores de cuidado infantil. También como otros trabajadores críticos como empleados minoristas y del transporte. Este grupo además podría incluir a personas en refugios para personas sin hogar y a todas las personas mayores de 65 años que no estuvieron incluidos en la primera etapa.

Es posible que Estados Unidos continúe en la fase 1 de vacunación en marzo, simplemente por el gran número de personas involucradas. Eso incluiría a los trabajadores esenciales y las personas en alto riesgo por condiciones de salud. De manera que cualquier persona sana y menor de 65 años que no sea un trabajador esencial o de alto riesgo aún no estaría en los planes de vacunación.

