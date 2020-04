La rivalidad incendiaria que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona durante la última década, con Mourinho y Guardiola, los tripletes de uno y las Champions de otro sigue coleando, sobre todo entre los protagonistas que vivieron el “conflicto” de primera mano.

Xavi y Arbeloa son dos de los jugadores por aquel entonces que siempre que pueden atizan a su rival. El catalán abrió la veda hace una semana tachando a los blancos de ser un equipo “con suerte” y ahora es el ex del Real Madrid el que sale al contraataque.

“Cuando no eres capaz de explicar por qué hay un equipo que ha ganado tres Champions seguidas y cuatro en cinco años, algo que nadie ha hecho, lo llamas suerte“, mencionaba Arbeloa también en una entrevista con DjMaRiiO. “Hay un refrán que dice ‘al saber le llaman suerte‘”, quiso añadir.

Sin embargo, el salmantino admitió que aquellos enfrentamientos quedaron en el pasado y como parte del pique que había entre ambos equipos. Tanto con Xavi como con Piqué, al igual que Casillas o Sergio Ramos, compartieron muchos momentos y triunfos en la selección española.

Con respecto al histórico guardameta del Madrid con el que compartió equipo muchos años, quiso olvidar todo tipo de polémicas pasadas. ““ahora hay una buena relación, hoy en día no hay ningún problema, es vecino mío y su me pide unos huevos se los daré”, hoy en día no hay ningún problema, es vecino mío y su me pide unos huevos se los daré”, admitió, antes de afirmar que también lo haría con Piqué.