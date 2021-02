“Cuando me voy, no vuelvo”, Nicky Jam canceló su boda y está soltero

Mientras el año pasado el cantante de reguetón Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, aprovechó el fin de semana de San Valentín para proponerle matrimonio a su novia, Cydney Moreau, este año la historia cambió drásticamente. El artista reveló que el compromiso se canceló y ya no habrá boda.

La información fue entregada por el artista durante una entrevista que otorgó al influenciador ‘Maiky Backstage’, quien publicó la conversación este 14 de febrero en la noche a través de sus redes sociales. Durante el espacio, Nicky Jam aseguró que decidió terminar el compromiso porque la convivencia con la modelo Moreau se dificultó en medio de la cuarentena.

“No estamos juntos. Tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, explicó el cantante estadounidense, que actualmente reside en Medellín (Colombia).

El artista reveló que no había hablado antes del tema porque no quería generar polémica y no le parecía justo dar solo su versión de la historia sin que se escuchara la de su exnovia.

“No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó”, dijo, y agregó que esta es una situación común, sólo que como es reconocido por su música las personas tienden a darle más atención.

Ante la declaración de Rivera, que asegura que sigue queriendo a la modelo, quedó la duda de si podría darse una reconciliación entre ellos, pero el artista aclaró la situación inmediatamente. Nicky Jam explicó que cuando termina cualquier etapa de su vida “no mira atrás”.

“Cuando yo me voy, yo no vuelvo; cuando yo termino algo ya es porque ya no hay nada. Pero igual mi respeto a ella, la quiero mucho, la amo mucho, y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero como pareja no dio y son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando… pero tenemos una bonita amistad”, aseguró Rivera.

La pareja se conoció en 2019, cuando ella participó en el video musical de “Atrévete”, una de las canciones más escuchadas de Nicky Jam. El flechazo fue instantáneo, pues el cantante le propuso matrimonio a la modelo a los pocos meses de estar saliendo. La relación se hizo pública en diciembre de ese año y luego el 24 de febrero de 2020 le pidió que se casaran.

La propuesta fue compartida por Nicky a través de su cuenta de Instagram, con dos imágenes: la primera, una piscina llena de globos y junto al mar, en la que se leían las palabras “Merry me” (cásate conmigo). La segunda, él inclinado frente a Moreau, con un anillo en la mano.

“El mejor San Valentín de mi vida. Te amo, @cydrrose. Que duremos hasta viejitos, soy el hombre más feliz del mundo y eso no lo cambia nadie”, escribió el cantante en redes sociales.

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que Nicky Jam deja a un lado un compromiso matrimonial. En enero de 2017 el artista se casó con la colombiana Angélica Cruz en una boda civil. Luego, en febrero ofrecieron una lujosa fiesta en Medellín (Antioquia, Colombia) a la que asistieron asistieron estrellas como Vin Diesel y J Balvin. Al final, 18 meses después, la pareja terminó divorciándose.

Este hecho ha alimentado la conversación en redes sociales, pues los seguidores del artista especulan si tiene un problema con el compromiso o las relaciones.

“Él siempre las espanta con el anillo, va siempre apresurado”; “Aparentemente el problema es él, se casó y botó a la chica al poco tiempo”; “Que se quede solo mejor”; “Qué decepción con este hombre”; y “Debería ir a terapia, porque dicen que tiene problemas de niño”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

