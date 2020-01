cuando los ojos se mueven solos sin que la persona se dé cuenta

Diagnosticar el nistagmo es fácil, pues se detecta simplemente con la observación, pero no así el tratamiento, pues dependerá de la patología que lo cause. Para ello, ese manejará de manera multidisciplinar entre neurólogos, otorrinos y oftalmólogos , que encontrarán la causa del nistagmo tras hacer una serie de pruebas diagnósticas, como resonancia, TAC, pruebas para descartar patologías oculares o del oído, etc.

Conocido como Nistagmo congénito infantil o Síndrome de nistagmo infantil (SNI), suele manifestarse cuando el bebé cuenta con entre ochos y 12 semanas de vida. Por lo general, aunque cause síntomas graves como la falta de agudeza visual y una mala visión, no está relacionado con ninguna enfermedad grave.

