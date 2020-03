Cuando los empleados son francos entre sí, pero no con los directivos

— Los expertos en la materia dicen poco o nada en las reuniones. Considerando sus conocimientos y la novedad del proyecto, si no hablan es probable que se deba a que sienten que no pueden decir algo negativo.

Las conversaciones laterales ocurren porque las personas creen que no es aceptable decir la verdad públicamente. Suceden porque los empleados han aprendido que las reuniones son lugares donde se le sigue el juego al jefe o a la mayoría, incluso si no la persona está de acuerdo con lo que se decide o planea. Porque todos queremos expresarnos y sentirnos escuchados, no podemos estar permanentemente en silencio. Por ello buscamos a nuestros pares — con quienes creemos poder hablar sinceramente — y decimos lo que realmente pensamos.

