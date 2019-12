“Cuando lo vives de cerca, lo respetas todavía más que antes”

“ ¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito . ¿No quieres acompañarme?”, respondió Cristiano, todo un ejemplo del trabajo diario. “Mientras todos nos vestíamos de calle él se vistió de corto, cogió su música y se fue al gimnasio” , dejando estupefacto al defensa franco-marroquí.

Los hechos discurrieron durante la vuelta a Turín, tras un encuentro en Bérgamo donde ambos futbolistas habían sido suplentes . “¿Qué vas a hacer ahora?”, le indicó Cristiano al defensor. “Son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué? “, le espetó el defensor.

