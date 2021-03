¿Cuándo llegará? ¿Es seguro dar vía libre a los vacunados?

Como suele ser habitual, no todos los países tienen el mismo ímpetu para que salga adelante la medida. Mientras que los países sureños, como España o Grecia, apremian para que salga adelante, otros plantean dudas éticas. Es el caso de Francia o Alemania, que no quieren que, por ejemplo, sea discriminatorio .

No solo permitirá acreditar si una persona ha sido vacunada, sino que también incluirá información sobre el resultado de las PCR que se realice y, en caso de que ya haya pasado la enfermedad, si tiene anticuerpos o no. Es una medida que han impulsado los países del sur.

