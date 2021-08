Cuando las niñas ven como se oscurece el cielo

La lucha de las mujeres por el respeto y la dignificación de sus derechos ha sido tan antigua como la vida misma. Durante esta lucha la tierra fue bañada por lágrimas, sangre, dolor y el más agonizante de los padecimientos por muchos años; hasta que finalmente las ecos de sus palabras empezaron a resonar por cada rincón del mundo, rompiendo las ancestrales cadenas que las mantenían subyugadas y sin derecho a respirar el aire de la libertad .

Ese poderoso espíritu de determinación les permitió obtener el derecho al voto, el derecho a la educación, a ejercer una profesión, a recibir una remuneración justa por el trabajo realizado, a poder hablar sin ser acalladas; y luego de todo eso algunas pensaron que ya eran libres, pero nunca fue así.

Aún vivimos en un mundo en donde la mujer tiene que luchar cada día por hacer valer su existencia estando constantemente bajo el escrutinio de la sociedad en general, pero al menos en nuestra tierra podemos dejar salir suspiros de libertad.

Lo curioso de la libertad es que no podemos presumir de ella si no es universal, si algunas mujeres son libres de expresarse y existir en todo su plenitud mientras que otras no, entonces no somos libres realmente. La libertad no es ni puede ser selectiva. Independientemente de las culturas, creencias, religiones, área geográfica y poderes políticos; el intentar y hasta legalizar el sometimiento hacia la mujer es barbárico, retrógrado e inaceptable.

Como mujeres parcialmente libres, pues aún luchamos por la igualdad de género entre otras muchas batallas, no podemos quedarnos en silencio ante la desesperante injusticia que entierra a nuestras hermanas afganas, quienes han caído nuevamente en las cadenas de un régimen político-religioso que está haciendo retroceder el reloj hasta la época en la que los grilletes apretaban sus cuellos. El hecho de que se apliquen castigos severos como latigazos y lapidación por cosas tan banales como que se vean sus tobillos pues deben estar cubiertas desde la cabeza hasta los pies, prohibir que se les vea solas en la calle o cualquier otro lugar sin estar acompañadas de su “Mahram”(parentesco cercano masculino como el padre, hermano o el esposo), que se les impida estudiar y ejercer su profesión con solo unas pocas excepciones, prohibirles practicar deportes o participar en torneos deportivos, prohibirles tener presencia pública en cualquier medio o red social, eliminar la palabra mujer o lo que tenga que ver con ellas en calles y plazas, prohibirles usar colores vistosos por ser considerados “sexualmente atractivos”, prohibirles usar maquillaje o zapatos de tacón e incluso reír en voz alta; no significa más que uno de los peores retrocesos de la historia contemporánea en cuanto a los derechos de la mujer.

Como mujeres que sabemos hacernos escuchar, no podemos solo observar como derechos que costaron muerte y sangre para poder lograrlos, sean arrebatados fácilmente de mujeres que comparten nuestra misma humanidad.

Las niñas afganas, mientras veían a sus madres luchar por un mundo mejor para ellas, caminaban y jugaban bajo un cielo que parecía prometer que estaban cada vez más cerca de ganar la lucha eterna de la igualdad, pensaron que podrían cumplir hasta sus sueños más irreales a través del ejercicio de sus derechos y del gran poder que otorga la educación; ahora, el cielo se oscureció tanto que están dejando de soñar y la esclavitud ha vuelto a ser el único destino para niñas que ya ni siquiera pueden reír en voz alta sin ser castigadas.

Si una mujer no es libre, ninguna lo es, la libertad debe ser universal y no debe permitírsele a ningún tipo de régimen cortar sus alas. Uniéndonos y alzando nuestras voces, podemos generar movimientos que lleven a cambios positivos, solo así tal vez podremos, volver a escuchar las risas de aquellas niñas y mujeres que ahora son obligadas a callar.

La autora es pediatra especializada en terapia intensiva y escritora





MÁS INFORMACIÓN

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...