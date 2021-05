Cuando la universidad no es suficiente

Clave 5: El relacionamiento. El relacionamiento o networking es una pieza clave para potenciar las oportunidades. No crea que por conocer más personas le lloverán ofertas laborales, no. Pero si le pueden hablar de las vacantes que se abren en una empresa, de qué habilidades específicas están buscando, de cuáles fueron los motivos por los que se abrió una vacante. Estar en contacto con exprofesores y centros de estudiantes para acceder a ferias de empleo o instituciones que estén buscando recién graduados, para becarlos o insertarlos en sus concursos de entrenamiento.

Clave 1: Sigue estudiando. Culminar la carrera no es el final, es apenas el comienzo. Deben cambiar esa mentalidad de que al graduarse se termina de estudiar; para ofrecer más, resaltar y tener mejores oportunidades, se debe conocer más de lo que dan en la universidad. Desarrollar habilidades blandas, tener diferentes experiencias laborales y adquirir conocimientos tecnológicos, etc.

Muchos exclaman ¡tanto estudiar para nada. Estudié 5 años para que me ofrezcan salarios de bachiller! Esta es una de las principales quejas de los jóvenes, que cuando se enfrentan al mundo laboral, luego de sacar una licenciatura, se dan cuenta que dicho título no les permitirá ganar el equivalente al esfuerzo que tuvieron que poner para graduarse.

