Cuando la justicia no hace su trabajo

Como se supo después por investigaciones periodísticas de Foco Panamá, esos auxilios han sido entregados de forma discrecional y sin que las limitaciones económicas del solicitante fuese el factor determinante. Por el contrario, como ya se sabe, esos “auxilios” -dineros que no tienen que ser devueltos a la institución- quedaron en manos de familiares de conocidas figuras del partido en el poder. Los datos específicos y las cifras son insultantes. No los repetiré.

