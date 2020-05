“Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho”

Rivera Ordoñez se refiere a la intervención del líder de Unidas Podemos ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, donde afirmó que no le gusta y le “ incomoda enormemente que se reivindique como una práctica cultural a proteger , algo que no puedo evitar ver como hacer mucho daño a un animal en un espectáculo, para que disfrute gente”.

You May Also Like