Cuando la corrupción se toma las canchas

La Fiscalía Anticorrupción comprobó que el entonces alcalde nombró en la planilla del municipio a nueve jugadores del equipo de fútbol Santa Gema FC., club que él presidía, pero no se encontró constancia de que los futbolistas trabajaran allí. El político del oficialista Partido Revolucionario Democrático fue condenado a siete años de prisión por peculado, pero está prófugo desde marzo de 2021. La policía dice no encontrarlo.

