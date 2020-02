‘Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí también’, dice Jordan entre lágrimas

“La forma en que me miraba, era un desafío. Y yo le admiré por su pasión, porque raramente ves esta pasión en alguien que está tratando de mejorar cada día, no solo en el deporte sino como padre y como esposo”, dijo Jordan frente a la viuda de Kobe, Vanessa, y las 20,000 personas que acudieron al Staples Center de Los Ángeles a dar el último adiós a Kobe, fallecido junto a su hija Gianna y otras siete personas el pasado mes en un accidente de helicóptero.

