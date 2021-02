“¿Cuándo jugabas contra el Barça te dejabas ganar?”

Pese a que el central del FC Barcelona matizó sus palabras asegurando que “sabe que intentan hacer el mejor trabajo posible”, el propio Iturralde ha querido salir al paso y devolverle al el recado . “Yo le diría a Piqué que no se contradiga, o crees en los árbitros o no crees. Yo no dudo de su profesionalidad, pero siguiendo su argumento… ¿Cuándo jugaba en el Real Zaragoza, se dejaba ganar por el Barça? “, respondió.

El que fuera uno de los colegiados más ilustres de la Primera División, aseguró hace unos años que “ el 85% de los árbitros son del Madrid “. “¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Inconscientemente, pero cómo no van a tirar más de un bando que del otro. Al final, si eres de un club… “, añadía Piqué. Unas palabras por las que la RFEF ha abierto una investigación y que pueden costarle una sanción.

