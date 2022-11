¿Cuándo estrena en Puerto Rico “Avatar: The Way of Water”?

Si pensabas que “Avatar: The Way of Water”, la secuela de la impresionante historia de ciencia ficción acerca del mundo de Pandora, estrenaba en Puerto Rico para la misma fecha que en el resto del mundo, te equivocaste por un día.

Caribbean Cinemas confirmó a El Nuevo Día que la película estrenará en la isla el jueves, 15 de diciembre de 2022, un día antes del estreno mundial del filme producido por James Cameron, el mismo productor y director de “Titanic”. Esto es así porque las películas en Puerto Rico estrenan los jueves y en Estados Unidos los viernes.

Además, la empresa indicó que, con toda probabilidad, harán una preventa de boletos, pero no han determinado la fecha para hacerlo. El filme estrenará en todas las salas de cine, incluyendo las salas IMAX.

“Avatar: The Way of Water” es la secuela de Avatar, película que llegó a los cines en 2009 rompiendo todos los esquemas de producción, tiempo de duración de una película y cantidad de boletos vendidos en tiempo récord.

El título de la película alude a la mayoría de las escenas que se mostrarán con tecnología nunca antes vista, prometió Cameron. El director aseguró que las escenas con hechos que ocurran bajo agua se grabaron, durante el rodaje, dentro del agua. Por lo que descartó que la totalidad de las escenas sean un producto enteramente creado con tecnología computadorizada.

“Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, hasta dónde llegan para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan”, detalla un corto anticipo de la producción.

La producción contará, nuevamente, con la participación de Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Stephen Lang, Michelle Rodriguez (Trudy) y Sigourney Weaver (doctora Grace), quienes estuvieron en la primera entrega.

Además, llegan por primera vez los actores Cliff Curtis, como Tonowari; Edie Falco, como General Frances Ardmore; Brendan Cowell, como Mick Scoresby; y Jack Champion, como Spider, entre otros.