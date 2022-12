“Cuando están enfermos, los niños tienen esa maravillosa capacidad de obtener calma si las personas que cuidan de ellos están serenas”

Incluida en la lista Forbes 2019 en la categoría Best Influencers en Salud, Lucía Galán es todo un referente de la pediatría en el mundo virtual, donde cuenta con un millón de seguidores en sus redes sociales y un blog con más de 40 millones de visitas. Ha publicado varios libros que alcanzan las 50 reediciones y entre los que se encuentran El gran libro de Lucía, mi pediatra, El viaje de tu vida, La agenda de mi bebé, los infantiles ilustrados Cuentos de Lucía, mi pediatra 1 y 2 y su serie de cuentos estacionales, que llega a su tercera entrega con este Cuentos de invierno de Lucía, mi pediatra (Timunmas, 2022). El él aborda las enfermedades respiratorias más comunes en los más pequeños – que por desgracia este año están sufriendo un importante repunte- y suma otros temas importantes como la educación en la tolerancia, el respeto, la diversidad y la generosidad para demostrar que el bienestar mental y emocional de los más pequeños es tan importante como el físico.

En los dos últimos años disminuyeron mucho los casos de bronquiolitis, la covid, desplazó toda la patología infecciosa respiratoria hasta el punto de que durante la pandemia no vimos bronquiolitis, algo insólito en nuestra profesión, sin embargo este verano y contra todo pronóstico empezamos a ver algún caso, y esto nos sorprendió. Este otoño el aumento de casos de bronquiolitis ha llegado antes de lo habitual y aun no sabemos cuándo se alcanzará el pico; además el virus respiratorio sincitial ha confluido con la gripe y con el covid, coinfectando incluso a algunos niños con más de un virus al mismo tiempo. ​ ​Pero es que además se cree que la falta de circulación de estos virus durante dos años ha hecho que los niños menores de 4 años que es a los que está afectando en mayor medida estos tres virus, no hayan generado inmunidad por lo que su respuesta a la hora de luchar contra estas infecciones es más pobre.

En el libro, la abuela de Lola está preocupada porque cree que si la niña camina descalza por la casa se resfriará, ¿es esta una falsa creencia extendida entre padres y abuelos?Absolutamente. Por eso no me cansaré de repetir que ‘los virus no entran por los pies’. No; los niños no se resfrían por caminar descalzos por casa, ni cogen una neumonía, ni les bajan las defensas, no. Los pies se enfrían sin más. Me pareció muy oportuno introducirlo en los cuentos porque así los niños de hoy en día lo tendrán tan claro que cuando sean papás o mamás este mito habrá desparecido. O no… ¿Quién sabe? (Risas).