Cuándo es el debate presidencial entre Trump y Biden: análisis y qué esperar del encuentro – EEUU y Canadá – Internacional

“Trump –dice Graham– es como un instigador callejero que no respeta reglas a la hora de debatir y Biden necesita ajustar su estrategia si quiere prevalecer. Si no lo hace, puede que gane los debates en términos técnicos, pero podría perder en términos de imagen”.

“Es el error más clásico en el mundo de los debates. Si bajas las expectativas de tu rival, elevas las propias y le permites al otro salir bien librado así no le vaya muy bien. Mientras Biden no cometa errores garrafales puede salir victorioso, pues Trump ya le dijo al mundo que está debatiendo con un inferior”, sostiene Todd Graham, director de debates en la Universidad de Southern Illinois.

