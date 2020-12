Cuando el uso de la fuerza se convierte en una amenaza para la democracia

Una de las banderas rojas que levanta la agresión contra la activista Ileana Corea fue la campaña de redes sociales en su contra, sobre todo con un video editado que pretendía demostrar que la joven universitaria era buscapleitos y practicaba formas de agresión física. Esto no solo es parte de una campaña no muy sutil de manejo de crisis, sino que también fue un indicio de una posible operación de inteligencia en contra de la activista.

Una tendencia preocupante de la reacción policial a las protestas es el ensañamiento con los periodistas. Así, el 13 de agosto de este año el periodista Mauricio Valenzuela, de Foco Panamá, fue detenido en la protesta de jóvenes contra las medidas gubernamentales de la cuarentena. El 29 de octubre, el periodista Juan Alberto Cajar, de La Estrella de Panamá, fue detenido cuando realizaba una cobertura de una protesta en la Plaza 5 de Mayo. Cajar no participaba de la protesta y se identificó como periodista, no obstante fue detenido.

You May Also Like