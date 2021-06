Cuando el PRD gobierna la Asamblea Nacional

Algunos de esos hechos quedaron consignados en la filtración Wikileaks, a raíz de las confidencias que le hizo Samuel Lewis Navarro, el vicepresidente y canciller de la época, al entonces embajador de Estados Unidos, William Eaton. A comienzos de 2008, cuando se decía que González quería reelegirse como presidente de la Asamblea, Lewis Navarro le contó lo siguiente a Eaton, según Wikileaks: “Cuando Harley Mitchell se iba a juramentar [el 2 de enero de 2008] como presidente de la Corte, Torrijos y González coincidieron antes de la ceremonia y no intercambiaron una sola palabra, tampoco hicieron contacto visual por más de 10 minutos”. Lewis le dijo a Eaton que no había posibilidad de que González se reeligiera en el cargo, porque Torrijos tenía los votos para evitarlo. “Ha quemado demasiados puentes”, le manifestó Lewis al diplomático estadounidense.

