cuando el dolor en el talón y la planta del pie se vuelve insoportable

Si existe deformidad en el pie una alternativa de tratamiento podría ser el uso de “ ortesis correctoras del arco longitudinal medial del pie y del talo valgo “, que disminuyen la tensión del nervio tibial posterior. No obstante, cuando los tratamientos no reducen el dolor puede ser necesaria la cirugía . “La liberación quirúrgica incluye la apertura del retináculo flexor sin cierre posterior del mismo, apertura de la fascia sobre el aductor del primer dedo y exoneurolísis del nervio tibial posterior y de sus ramas en todo su recorrido”, detallan.

You May Also Like