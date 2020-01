Cuando dos de sus compañeros están peleando

Las personas difieren en el trabajo. Eso se da por sentado. Sin embargo, ¿qué pasa si hay una guerra abierta entre dos de sus compañeros? ¿Cuál es la forma correcta de responder?

“Si se están interponiendo en el trabajo del equipo, entonces hable con ellos,” dice Anna Ranieri, una consultora de carrera e instructora ejecutiva. Sin embargo, intervenir no siempre es algo sencillo. “Las personas suelen verse superadas,” dice Roderick Kramer, psicóloga social y profesora de comportamiento organizacional en la Stanford Graduate School of Business.

He aquí cómo responder la siguiente vez que se encuentre en medio de una batalla entre compañeros de trabajo:

—Permita que se desahoguen: “A menudo las personas sólo quieren un lugar seguro para desahogarse y, al hacerlo, podrían descubrir por sí mismas lo que quieren hacer,” dice Ranieri. Haga el esfuerzo de conocer ambos lados de la historia.

— Sea empático: Mientras escucha a su colega, muestre que usted entiende lo difícil que es la situación, pero “no respalde el punto de vista de una de las partes,” explica Ranieri. Si lo están empujando a tomar un lado, deje en claro que no lo hará.

—Explíqueles el imacto de su pelea: Después de que ha demostrado su preocupación, aconseja Ranieri, ayude a ambas partes a ver cómo su lucha está dañando a los demás, de forma que estén motivados a hacer algo productivo al respecto.

—Ofrezca consejos cautelosamente: “Tendemos a ofrecer consejos no solicitados porque pensamos que sabemos más,” señala Ranieri. Comience preguntándole a sus compañeros: “¿Sería útil si yo sugiriera algunas formas de resolver esto?” También recuerde que su particular perspectiva podría no ser útil.

— Resuelvan juntos el problema: Si sus colegas quieren que los aconseje, Kramer sugiere que piense con cada uno de ellos, o sólo con la persona que confía en usted, acerca de todas las opciones posibles. “Deberían estar más en modo de solución de problemas que en modo de chismes,” explica.

— Negocio una tregua: No se apresure a reunirlos. “Meter a las personas a un salón y dejar que lo resuelvan a golpes no es responsable,” dice Kramer. Por supuesto, si el conflicto ha alcanzado un crescendo, quizá no tenga más opción que llevarlos a una reunión y llegar rápidamente a la raíz del problema.

— Advierta resistencia: Si una persona insiste en que ella tiene razón o rechaza la ayuda, podría ser tiempo de retirarse, señala Ranieri. En esos casos, la siguiente vez que ella se le acerque usted puede responder: “Hemos hablado de esto en múltiples ocasiones y no parece que estés lista para resolverlo.”

— No escale el problema: Kramer y Ranieri coinciden en que raramente es buena idea involucrar al jefe (o jefes) de las partes en conflicto, a menos que el problema sea realmente intratable y esté impidiendo el trabajo. Incluso entonces, como último recurso considere el acercarse con su propio superior para pedirle consejo.

— Conozca sus límites: “Si la situación está fuera de su zona de confort o piensa que el desacuerdo es pueril, no hay nada malo con decir, ‘este no es mi problema,’” dice Kramer. Sin embargo, siempre dele a una o ambas partes un siguiente paso a tomar. Sugiera que hablen con alguien externo a la jerarquía del equipo – quizá un ombudsman, o alguien de recursos humanos.