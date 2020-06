¿Cuándo deberías cambiar la mascarilla FFP2/KN95 que reparten gratis en las farmacias?

¿Cuándo no son útiles estas mascarillas? ¿Cómo evitar que se contaminen? Al notar resistencia a la hora de respirar con la mascarilla puesta “significa que el filtro se ha saturado y ha dejado de ser útil”, comenta Rosalía Gozalo. En este sentido, “la mascarilla va a estar contaminada por fuera siempre, lo importante es que la manipulemos de tal forma que no se contamine por dentro”.

Según la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, las mascarillas que se van a repartir son reutilizables, “ por lo que no se deben tirar tras un solo uso, ya que su duración, de 48 horas seguidas, es mayor que la de las mascarillas quirúrgicas “. Además, señalan, este material distribuido no es de uso sanitario sino “de protección individual para la población en general” y únicamente estará disponible para personas mayores de 4 años de edad.

