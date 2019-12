Cuándo confiar en su instinto para una decisión importante

Reconozca el tipo de problema que enfrenta ¿Qué clase de decisión enfrenta? ¿Cuál es el nivel de “incognoscibilidad”? Reserve su intuición para aquellas decisiones que van más allá de la rutina, donde los cálculos de probabilidades y riesgos no solo son poco realistas, sino inviables. Si los datos y el análisis están disponibles y son aplicables, entonces apóyese en ellos. Si puede calcular la probabilidad del resultado con razonable confianza, no use el instinto.

You May Also Like