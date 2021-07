Cuando compras la casa de tus sueños, pagas miles de euros y nunca se construye: “Nos sentimos estafados”

Emilia Ocaña se llevó una enorme decepción: se quedó sin la casa de sus sueños y sin parte de sus ahorros. Se sintió engañada, estafada y abandonada a su suerte.

En 2005 adelantó dinero, 18.000 euros en concreto, para comprar un ático de 3 habitaciones, con 47 metros de terraza y jacuzzi en una urbanización resort con campo de golf y zona de hoteles, restaurantes y supermercados. Y solo por 147.000 euros. “En aquella época era una ganga y no quise desaprovecharla”, explica Emilia Ocaña a 20minutos.

Ninguna de las 2.500 casas proyectadas en el municipio murciano de Campos del Río por la promotora Trampolín Hills, que se declaró en 2009 en concurso de acreedores, llegó a construirse. Más de 1.500 afectados realizaron entregas de dinero por la compra de una vivienda en suelo no edificable.

“Soy viuda, tengo dos hijos y un bar en Sabadell, tenía mucha ilusión en jubilarme y vivir en esa casa, que además estaba cerca de Abla, el pueblo donde nací en Almería”, detalla. Pero su ilusión se frustró.

“En Sabadell un piso triste valía 200.000 euros y podía dejar a mis hijos uno muy bueno”, pero después de pagar 18.000 euros nunca nos dieron la casa, no se llegó a construir”, recuerda.

Inicialmente la obra estaba en marcha, se estaba haciendo el alcantarillado y parecía que todo funcionaba con normalidad. Cuando Emilia pasaba veía movimiento, pero de repente las oficinas estaban vacías, no había ningún coche ni maquinaria de trabajo.

“Pregunté en el Ayuntamiento y me dijeron que la obra no tenía los permisos necesarios y que la habían paralizado, se me cayó el alma a los pies, perdí los ahorros y la ilusión”, recuerda con tristeza.

Los afectados comenzaron a movilizarse, pero había bastante descoordinación, ya que había afectados de la Región de Murcia, pero también muchos de otras CCAA y también de otros países. “Mis hijos entonces eran pequeños, yo no podía desplazarme y, sinceramente, di el dinero por perdido”, recuerda.

Muchos años de resignación hasta la sentencia

Pero, después de muchos años de frustración, recibió cartas de un bufete de abogados, Eskariam, en las que le informaban de que tenía posibilidades de recuperar el dinero, y además con intereses.

“Al principio no lo veía claro pero solo me pedían 200 euros de inicio para el procurador. Luego me cobrarían un 10% si ganaba la sentencia y un 18% si no ponía nada, que es por lo que me decanté”, explica.

En el 2019 tuvo el juicio en Madrid y en marzo de 2020, justo al inicio de la pandemia de coronavirus y 15 años después del inicio de la pesadilla, el juez decretó que debían indemnizarles con 34.000 euros, los 18.000 euros que adelantó más intereses.

El banco, condenado a pagar y el promotor arrestado por la Guardia Civil

El banco, que había gestionado los pagos, fue condenado a indemnizar. Por su parte, el entonces promotor inmobiliario de la empresa Trampolín Hills Golf Resort, Antonio Martínez, fue arrestado en 2010 por la Guardia Civil e inhabilitado durante siete años, aunque hace unos días, en otra sentenica, acaba de ser absuelto de un delito de estafa. La denuncia la había interpuesto una aseguradora de Letonia, que tuvo que devolver el dinero a familias letonas que habían adelantado el dinero por las casas que nunca les entregaron.

Juan Álvarez, COO de Eskariam, explica a este diario que los casos de adelanto de dinero por casas que después no se construyen va generalmente ligado a la crisis económica de 2008.

“Este es el origen de la mayoría de reclamaciones que se están sentenciando ahora, son del año 2007, 2008 y 2009, empresas que se fueron a concursos de acreedores y las obras o no se iniciaron o no se terminaron”, explica el responsable del bufete de abogados especializado en conflictos de viviendas. “La gente que hizo entregas a cuenta de viviendas sobre plano”, recalca Álvarez.

El problema de la prescripción de las irregularidades

Los plazos de prescripción de este tipo de conflictos eran de 15 años hasta 2015, año el que se modificó la ley y se redujo ese plazo de prescripción a 5 años. “Con esa modificación -advierte el COO de Eskariam- se restringe muchísimo la posibilidad de reclamar”.

Según explica Juan Álvarez, centenares de afectados de diferentes obras que no se construyeron reclamaron por la vía penal. Tras una larga batalla judicial, finalmente conseguían una sentencia favorable, “condenaban al promotor pero no les devolvían ni un duro”, subraya. “Nosotros en cambio optamos por reclamar al banco, a la entidad financiera, por no proteger a los clientes y los jueces nos han dado la razón y les han condenado a indemnizar con intereses”, recalca.

Según explica el abogado, el banco estaba recibiendo cantidades que iban destinadas a una promoción, pero no exigió al promotor que salvaguardara esas cantidades. Se considera por tanto que es responsable y debe devolver estas cantidades más los intereses. La media de dinero que recupera un afectado está en unos 45.000 euros, la mayoría adelantaba unos 25.000 euros que eran como la entrada.

Medio millón de personas afectadas: sin casa y sin dinero

Desde el bufete de abogados Eskariam están llevando a casi 1.000 familias afectadas por 88 promociones en España y están reclamando unos 50 millones de euros. Pero hay otros bufetes de abogados que también defienden a otros centenares de afectados. La estimación es que hubo unas 500.000 personas afectadas sin dinero y sin vivienda de la anterior crisis económica de 2008, con centenares de promociones paralizadas, de los que solo una pequeña parte están recuperando ahora su dinero, tras muchos años de litigio.

Las entidades financieras han recurrido todo lo que han podido, por lo que los procesos judiciales pueden durar hasta casi 10 años. Y en el último momento intentaban llegar a un acuerdo a la baja con el demandante afectado.

Las promotoras a veces no tenían ni el terreno, ha habido auténticas barbaridades

“Si hay una promotora que ya tiene licencia es rarísimo que fracase. Son promociones viables. En aquella época no tenían financiación ni solvencia. Las promotoras a veces no tenían ni el terreno, ha habido auténticas barbaridades”, denuncia el CCO de Eskariam.

Jaime Castro, un hombre de 73 años que vive en Lorca (Murcia), es otro de los afectados por el fiasco de Trampolín Hills, pero ha podido recuperar su inversión tras muchos años de litigio. Su sueño era comprar un pequeño chalet con su parcela, 4 dormitorios, la cocina, y el salón modernos y con espacio para hacerse una piscina particular. Y todo por 200.000 euros. “La casa sobre plano y los prototipos pintaban muy bien”, recuerda.

En su caso adelantó 24.000 euros. Pero se quedó sin chalet y sin esperanza. Sin embargo, tras muchos años de litigio, por fin los ha recuperado: los 24.000 euros más 12.912 euros de intereses. Caixabank ha sido la entidad bancaria condenada a indemnizar.

Nos fiábamos porque la promotora Trampolín Hills sí habían edificado en otras zonas de la Región de Murcia

Según explica a este diario el afectado, en 2006 empezaron a comprar la casa en la promoción tipo resort de Campos del Río. “Nos fiábamos porque la promotora Trampolín Hills sí habían edificado en otras zonas de la Región de Murcia”, indica.

“Después de tantos años de engaño, porque me sentía estafado, no tenía muchas esperanzas de conseguir nada, pero de perdidos al río y todo salió bien”, asegura. La sentencia fue en juzgados de Valencia en primera instancia, en 2020. “Ahora estoy en Águilas (Murcia) disfrutando en mi pequeño apartamento”, indica.