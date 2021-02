Cuándo, cómo y qué tienes que comer antes y después de entrenar

La alimentación y el deporte deben ir de la mano y considerarse igualmente importantes para la consecución de nuestros objetivos. Excederse en la actividad física y no acompañarla de una correcta nutrición no nos ayudará a conseguir nuestras metas físicas, psicológicas o de habilidades y aptitudes, al igual tampoco lo hará comer saludable pero llevar una vida sedentaria.

