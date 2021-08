Cuando agosto traía mariposas | La Prensa Panamá

Cuando agosto traía mariposas, la ciudad de Panamá quedaba tapizadas de alas negras, era común amanecer en las casas sacudiéndolas de las cortinas, las ventanas, los techos… ¿cuándo dejaron de invadirnos en masa, para pasar a ser casi una curiosidad? ¿Se habrán fugado con los cocorrones de mayo a áreas con más arborización y menos cemento? Aunque estén unidas a supersticiones en el imaginario popular, eran un lujo y no lo sabíamos. En el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema nos pasa lo mismo: sin desmeritar a uno(a)s que otro(a)s aspirantes, la rareza de buenos y buenas entre “muchos malos” -Cervantes dixit- lo que ha caracterizado este ejercicio es la repulsa de varios abogados y juristas serios y de sustancia (por encima de la forma) de tirar el sombrero al ruedo y auto postularse. El sistema que la costumbre ha implantado hace agua por todos lados, pero la primera parte es esa: que cualquiera con los requisitos ultra-mínimos que requiere la ley se puede postular, un sistema en apariencia igualitario, pero que siempre se ha prestado para el secreto a voces, los elegidos antes de empezar, plagados de conflictos de intereses y plegados a voluntades políticas en lugar de la justicia. Conozco de primera mano a media docena de hombres y mujeres buenos que no están dispuestos a prestarse al juego. Y, por supuesto, pierde la patria.

You May Also Like