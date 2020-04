Cuándo acabará la crisis del coronavirus: esto piensan los cientificos

El confinamiento que vivimos está encaminado a salvar a los sistemas sanitarios del colapso, pero no es la solución final contra el virus. Y dicho confinamiento no puede excederse en el tiempo más que lo que sea necesario, ya que el daño económico y social podría ser irreparable durante años.

Todos nos preguntamos lo mismo. Es inevitable no pensar constantemente en qué solución puede haber para el final de esta pandemia de coronavirus y cuándo podremos empezar a recuperar nuestras vidas de una forma razonadamente normal. Científicos y expertos no pueden dar una respuesta contundente, porque es imposible, pero sí apuntar a algunas claves que pueden ser decisivas.

You May Also Like