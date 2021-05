cuáles son sus síntomas, causas y tratamiento

Ambas patologías son crónicas y no se dispone de un tratamiento definitivo para su cura. No obstante, su evolución varía en función de los tratamientos, por lo que el diagnóstico debe ser individualizado. Respecto al tratamiento farmacológico, hay una gran variedad de medicamentos indicados para cualquier gravedad, como antibióticos, aminosalicilatos, inmunomoduladores o los biológicos.

