¿Cuáles son los síntomas del coronavirus y qué debo hacer si los tengo?

Las autoridades han recomendado durante esta crisis no llamar al 112 para no colapsarlo y dejar la línea abierta a otro tipo de urgencias. Por ello se ha habilitado en cada comunidad un teléfono específico para cuestiones relacionadas con el coronavirus .

La OMS aclara que estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. “Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal”, señala la web de la organización. “La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial”.

