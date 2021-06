¿cuáles son los síntomas de la infección? ¿Puede afectar a adultos?

Antes de la pandemia estas medidas de higiene no se cumplían de manera muy estricta, pero “son las mismas que se recomiendan para prevenir la Covid-19 y que hacen que estos casos de VRS no se extiendan entre los niños”, concluye.

Sobre todo es necesario adoptar estas medidas con niños y niñas que tengan menos de tres meses. “ Que no los vaya a ver gente que esté resfriada, que se mantengan las distancias de seguridad , que las personas se laven las manos antes, que no se fume y que si alguien tiene algún síntoma se ponga una mascarilla”, recomienda el doctor.

El primer síntoma que pueden experimentar los más pequeños tras el contagio con el VRS es el resfriado acompañado de mucosidad. “A los dos o tres días empieza a respirar con dificultad, no come bien, se le hunden las costillas y se pueden escuchar ruidos respiratorios que normalmente llamamos crepitantes y otras veces sibilantes”, detalla el doctor.

