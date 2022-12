Cuáles son los riesgos de la sinusitis y por qué es importante tratar esta enfermedad

En el caso de la sinusitis aguda, es poco frecuente que cause problemas ulteriores, y aún menos que estos sean graves. No obstante, sí que es cierto que es posible que derive en una sinusitis recurrente (es decir, aquella en la que hay muchos brotes cortos separados por lapsos breves de tiempo) o crónica (aquella que persiste más allá de las doce semanas pese al tratamiento). Igualmente puede provocar meningitis u otras infecciones (osteomielitis, celulitis, bronquitis…) con sus propias complicaciones y riesgos, cuando está causada por ciertas etiologías infecciosas.

