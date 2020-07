Cuáles son los principales virus de la hepatitis, qué síntomas provocan y cómo se transmiten y previenen

Para la hepatitis C no existe vacuna, por lo que, lo mejor para evitarla -esta y otras hepatitis- es tomar algunas precauciones como :

En caso de la hepatitis C, sí existen desde hace unos años medicamentos que logran curarla, como glecaprevir, pibrentasvir, sofosbuvir, velpatasvir… En la mayoría de los casos los pacientes se curan, pero se trata de medicamentos muy caros a los que no todo el mundo tiene acceso.

•Virus de Hepatitis C (VHC). La vía de transmisión es la misma que la de la hepatitis B y afecta a unos 70 millones de personas en el mundo, casi medio millón en España. Es la que más se cronifica (puede llegar al 80%) y no suele dar síntomas, pero es la causa más común de enfermedad hepática crónica y de trasplantes de hígado.

De estos virus, los más frecuentes y peligrosos son los virus B y C, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de hígado. Según datos de las OMS, casi una de cada tres personas en el mundo (unos dos mil millones) han sido infectadas por el VHB, y una persona de cada doce (más de 520 millones de personas) viven con hepatitis B crónica. Aunque la mayoría de las personas que han sido infectadas con estos virus no serán conscientes, sí pueden transmitirlo.

