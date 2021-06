Cuáles son los nuevos horarios en Panamá

Para Chiriquí y Coclé el ministro Sucre indicó que el toque de queda se mantiene en vista de que el descenso en los contagios ha sido mínimo. El ministro acotó que el distrito de Remedios es al único distrito chiricano al que se le libró de las restricciones y solo se mantendrá con el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Mientras que en la provincia de Veraguas el Minsa decidió r educir las horas de toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. en los distritos de Cañazas, Montijo, Calobre, Mariato, Santa Fe y Río de Jesús ; el resto de la provincia se mantendrá con el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. y cuarentena total los domingos; además se le advirtió a los distritos veragüenses de Atalaya y La Mesa, que de continuar con el aumento de casos de COVID-19 se les impondrán nuevas restricciones.

