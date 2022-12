¿Cuáles son los niveles normales de glucosa en adultos?

Así, los músculos, órganos y el sistema nervioso obtienen la energía necesaria para su funcionamiento. Sin embargo, cuando el cuerpo no produce o no usa la insulina de la manera adecuada, la glucosa se acumula en la sangre, lo que puede tener efectos graves.

Cuando se realizan mediciones del nivel de glucosa en sangre no programadas (o lo que es lo mismo: cuando el paciente no está en ayunas ) aquellos valores que superen los 200mg/dl se consideran indicativos de diabetes.

You May Also Like