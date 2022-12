Cuáles son los billetes de 100 dólares que se venden por US$ 2.000

En la jerga de los coleccionistas, se los suele llamar “repetidores”. Su valor de reventa no es tan elevado (aunque nada despreciable), ya que se considera que son mucho más fáciles de conseguir. Por ejemplo, por un billete de US$ 1 con estas características, se puede llegar a pagar US$ 100.

Tener en las manos un billete de dólar con cierta rareza o particularidad puede resultar bastante redituable . Entre estas opciones, están aquellos ejemplares de US$ 100 que pueden llegar a venderse por US$ 2.000.

