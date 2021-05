¿Cuáles son las recomendaciones para el turismo que el Reino Unido impone a España en su nuevo semáforo covid?

Portugal, Gibraltar o Israel formarán parte a partir del 17 de mayo de los 12 territorios que conformarán la lista “verde”, por lo que los viajeros que deberán someterse a un test previo al viaje y otro posterior -en el primero o el segundo día- pero no deberán guardar cuarentena ni son obligatorias más pruebas para acreditar que la persona no es portadora del SARS-CoV-2. Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Islandia o las Malvinas también forman parte de esta lista de restricciones al mínimo.

