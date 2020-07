¿Cuáles son las razas de perro más difíciles de adiestrar?

¿Hay perros más difíciles de adiestrar que otros? ¿Hasta qué punto influye la raza en este asunto? Ni todos los perros responden de la misma forma al adiestramiento ni la raza es tan fundamental aunque sí es cierto que algunas por su origen, su carácter más independiente o su disposición a la obediencia necesitan de una mayor insistencia o esfuerzo para lograr este cometido.

Así lo explica Maky Benito, educadora canina especializada en comportamiento social y modificación de conducta y directora de Dog Care: “El adiestramiento de un perro va a depender, sobre todo, de su historial de aprendizaje, de la genética y del trato que le damos a ese individuo en concreto. Es verdad que también puede influir la raza, por ejemplo, sabemos que por lo general los perros de caza tienen un olfato más desarrollado y enseguida se despistan para seguir un rastro. Por lo que va a ir un poco contracorriente llevarlo a un campo lleno de olores y trabajar la llamada. Hay que tener en cuenta la raza y encontraremos barreras o dificultades a la hora de aprender unas cosas u otras pero tanto por los instintos como por la morfología y tamaño. Sin embargo, como adiestradora a veces me he dado más cabezazos contra la pared con perros supuestamente más dóciles e inteligentes, como un labrador o un border collie, o más manejables como el chihuahua”.

Descubramos algunas de las razas que pueden suponer un mayor esfuerzo a la hora de trabajar el adiestramiento:

Chihuahua

Pequeño pero ‘matón’ lo que quiere decir, básicamente, qué está siempre dispuesto a hacer gala de su carácter y mostrar su personalidad dominante y, en ocasiones, un tanto agresiva. A pesar de su reducido tamaño se caracteriza por ser muy atrevido y seguro de sí mismo por lo que requiere que se le eduque desde cachorro, ser muy constantes en el entrenamiento y y establecer desde el principio los límites.

Borzoi

Descendiente del galgo árabe y conocido popularmente como galgo ruso, durante años ha sido el perro por excelencia de las familias de la nobleza y los zares, que lo utilizaron en la caza del lobo siberiano y otros animales como la liebre. Quizás por estas conexiones con la ‘sangre azul’ demuestra un carácter independiente, vanidoso, reservado con los extraños y algo egocéntrico aunque también es cierto que es muy tranquilo, sensible, afectuoso y atento con sus propietarios. En su proceso educativo suele funcionar muy bien el juego para motivarlo y los premios como incentivo así como la socialización desde cachorro.

Bulldog

Las dificultades para su adiestramiento radican, principalmente, en su poca predisposición para el ejercicio físico. No olvidemos que son individuos braquicéfalos lo que les perjudica mucho a la hora de realizar cualquier esfuerzo. Sin embargo, es una de las razas más cariñosas, mimosas y apegadas a su dueño que podemos encontrar; lo que no excluye que sea un can seguro de sí mismo y también algo testarudo. Lo que más favorece su adiestramiento es incentivar la actividad física y el ejercicio (siempre evitando que no sufra un golpe de calor, su peor enemigo) y suministrar una dieta que potencie su energía.

Chow Chow

Probablemente una de las razas caninas originarias de China mas famosas en todo el mundo. El carácter del chow chow es calmado, reservado, independiente y, además, no destaca por ser un gran amante del ejercicio. Sí sobresale, sin embargo, por ser muy leal a su propietario con quien forja unos lazos muy sólidos y porque suele mostrarse reservado con los extraños. Por esta misma razón se recomienda no reforzar esta tendencia sobreprotectora, apostar por el adiestramiento desde cachorro para moldear su carácter cuanto antes y prestar especial atención a su socialización para convertirlo en un perro equilibrado y evitar conductas relacionadas con el miedo y la agresividad.

Pekinés

Como en el caso del chihuahua otro buen ejemplo de que un tamaño reducido no está reñido con una gran personalidad. Este perro de origen chino y apariencia leonina destaca por su carácter valiente, fiel, alerta y su capacidad para convertirse en un buen guardián. A pesar de ello, también tiene una personalidad más independiente y tímida que otras razas, por lo que se recomienda que sea socializado desde las primeras semanas de vida así como una especial dedicación de sus propietarios para enseñarles a respetar las normas de la casa, y evitar con ellos conductas sobreprotectoras. Los expertos recomiendan utilizar juegos y juguetes en su adiestramiento para ayudar a relajarle.

Basset Hound

Aunque hoy en día se ha convertido en un solicitado animal de compañía en el pasado fue utilizado como perro de caza por su excelente olfato e instinto para perseguir presas. En el hogar tiene un carácter calmado, cariñoso, protector – especialmente con los más pequeños- y muy independiente. Precisamente por su capacidad para ir a su propio ritmo y su personalidad algo terca, precisa de un adiestramiento constante, firme y muy paciente si queremos conseguir buenos resultados. Cuanto antes se inicie el entrenamiento y se corrijan ciertos comportamientos más fácil será que en el futuro no aparezcan problemas de obediencia. Muchos adiestradores utilizan en este proceso aromas para conseguir llamar su atención.

Bloodhound

También conocido como perro de San Huberto, es originario de Bélgica y una de las razas de perro más antiguas del mundo. A pesar de su apariencia y fortaleza posee una personalidad amigable, dócil, leal y especialmente paciente con los niños. Sin embargo, muestra un temperamento bastante obstinado para el adiestramiento, según los especialistas, debido a su poderoso olfato, el más sensible de todas las razas caninas. Tanto es así que antiguamente se utilizaba para seguir el rastro a lobos y ciervos y en la actualidad son muy eficaces en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, no les agrada la soledad, algo que puede ocasionarles problemas de comportamiento o ansiedad. Por todo ello es importante trabajar la socialización temprana con todo tipo de personas, animales y ambientes para conseguir un perro adulto equilibrado y la perseverancia en el adiestramiento para vencer su testarudez natural.

Galgo Afgano

Elegante como pocos, muchos comparan la personalidad del afgano con la de un gato: independiente y dispuesto a prestar atención solo cuando le apetece, por lo que el adiestramiento puede convertirse en todo un reto. Además, son indolentes, muy inteligentes, serenos y algo pasotas. Aunque le gusta jugar y mediante el juego puede aprender muchas cosas y es capaz de captar y entender a la perfección órdenes básicas, habrá días en que esté dispuesto a participar y otros en que se desentienda de nuestros requerimientos por completo. La paciencia será fundamental.