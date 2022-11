Cuáles son las proyecciones en autos eléctricos de dos gigantes de la industria automotriz

Para Mercedes el panorama no es muy distinto. Sus objetivos de superar Tesla no se pueden concretar aún. Entre enero y septiembre solo creció un 1,9% en el mercado eléctrico, según publica Bloomberg, y la misma fuente asegura que la marca de Stuttgart ocupa el 16to puesto en el ranking de productos exclusivamente a batería a nivel global. Sin ir muy lejos, fuera de Europa, Mercedes apeló a una reducción de precios de sus autos eléctricos en China debido a la baja demanda de los últimos meses. Y la baja de precios fue sustanciosa, porque en los modelos más caros, los de la línea EQS, llegaron hasta los 32.000 euros, que representan entre un 21 y un 25% del precio anterior.

En Volkswagen sucedió algo similar, aunque con la fecha puesta en 2033 como momento en el cual ya no se fabricarán nuevos modelos que no sean eléctricos para el continente europeo. Pero el proceso de la casa madre del VW Group fue un poco más traumático, porque en medio de su expansión digital, con los exitosos ID.3 e ID.4 en las calles, debieron pasar por un cambio de mando al cesar la función del CEO que impulsó la electrificación acelerada, Herbert Diess, y ser reemplazado por quién ocupaba esa misma función en Porsche, Oliver Blume.

You May Also Like