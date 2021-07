¿Cuáles son las principales vacunas anti-Covid y qué tan efectivas son?

Esta vacuna china recibió el visto bueno de la OMS para ser aplicada de emergencia. Desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos Co Ltd., esta inoculación debe ser aplicada en dos dosis, separadas entre ellas por tres o cuatro semanas, y cuenta con una eficacia del 79% para evitar los cuadros sintomáticos de la enfermedad.

