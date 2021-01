¿Cuáles son las diferencias más típicas entre parejas?

Un problema de nunca acabar, porque siempre uno quiere tener la razón y no ceden al otro y viceversa. Y cuando hay peleas, toman la decisión de no hablarse o buscarse esperando a que el otro tome el primer paso. Por ello debemos plantearnos que es mejor resolver el problema antes que ganar al otro, ya que el odio o rencor puede quedar guardado y ser expuesto en otro mal momento empeorando la relación.

